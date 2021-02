Femminicidio in Sicilia, nota cantante uccisa in casa. Sospetti sul marito 37enne [NOMI, FOTO, DETTAGLI]

7 Febbraio 2021 18:04

Femminicidio a Palermo, la cantante 32enne Piera Napoli uccisa in casa: ha ferite d’arma da taglio. Il marito 37enne ascoltato in caserma

Femminicidio in Sicilia dove la nota cantante neo melodica di 32 anni, Piera Napoli, è stata rinvenuta cadavere, con varie ferite da taglio, nel bagno della propria abitazione a Palermo. A far scoprire il cadavere il marito della donna, il 37enne Salvatore Baglione. Al momento l’uomo è sotto interrogatorio degli investigatori e della pm, Federica Paiola. In casa le forze dell’ordine hanno sequestrato un coltello da cucina, probabilmente l’arma del delitto. Sul posto anche il medico legale per visionare il cadavere della donna