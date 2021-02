Olimpiadi Tokyo 2021, il patto di Nibali: “per la medaglia d’oro sacrificherei una grande vittoria della mia carriera”

22 Febbraio 2021 12:01

Vincenzo Nibali deciso a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021: lo ‘Squalo’ pronto a coronare una carriera già straordinaria

Vincenzo Nibali vanta un palmares davvero invidiabile. Nella sua straordinaria carriera il campione siciliano ha realizzato la tripla corona, vincendo tutti e tre i grandi giri: per prima è arrivata la Vuelta di Spagna nel 2010, poi il Giro d’Italia nel 2013 (bissato nel 2016) ed in fine il Tour de France nel quale ha trionfato nel 2014. A queste prestigiose vittorie lo ‘Squalo dello Stretto’ abbina ben 3 successi nelle Classiche monumento: uno arrivato nella Milano-Sanremo del 2018, due nelle edizioni 2015 e 2017 del Giro di Lombardia. Solo Merckx, Hinault e Gimondi possono vantare, oltre Nibali, la vittoria della tripla corona e di almeno 2 Classiche monumento.

La ciliegina sulla torta sarebbe un successo in maglia azzurra, magari alle Olimpiadi. È ancora negli occhi di tutti, specialmente nei suoi, l’esito dei Giochi di Rio 2016: il ciclista siciliano era lanciatissimo verso una meritata medaglia d’oro, ma una brutta caduta non solo ha vanificato il sogno medaglia, ma lo ha anche costretto al ritiro per un brutto infortunio. Nibali è dunqu deciso a riscattarsi nella prossima edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2021 che si terranno in estate. Lo ‘Squalo’ è pronto a tutto per vincere l’ambita medaglia d’oro, come spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’, anche a sacrificare una sua grande vittoria: “ho ottenuto tanti grandi successi. Facciamo così: visto che di Lombardia ne ho vinti 2, ne darei uno in cambio per la medaglia d’oro“. In Giappone Nibali potrebbe non dover rinunciare a niente e prendersi il metallo più prezioso unicamente con le sue forze!