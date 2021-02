Nicolas, messaggi d’amore alla Reggina: “Ho accettato subito. E a giugno…”

19 Febbraio 2021 10:33

Il nuovo portiere della Reggina, Nicolas Andrade, lancia messaggi d’amore al club amaranto. Città, gruppo, risultati, rigori: queste le sue parole

Nicolas Andrade è uno dei primi, e dei più esperti, colpi messi a segno dalla Reggina nel mercato invernale. Già decisivo in più di un’occasione, specie al Granillo contro la Salernitana, il portiere amaranto è intervenuto ai microfoni di Gazzetta del Sud per parlare del suo trasferimento in riva allo Stretto, della sua voglia di continuare qui (il contratto è fino a giugno), di come si trova in città e con i compagni. Queste le sue parole.

IL TRASFERIMENTO E I PIANI FUTURI –“Consultando alcuni siti ho saputo dell’interesse della Reggina. Mi hanno chiamato il procuratore e il direttore generale Marino prospettandomi il trasferimento in Calabria. Non ho avuto un attimo di esitazione. Avevo necessità di giocare con una certa continuità e penso di aver fatto la scelta più logica. Rinnovo? Ancora è prematuro, ma non nego che mi farebbe piacere continuare. Mi sto trovando bene e speriamo che a giugno ci si possa sedere a tavolino per mettere nero su bianco”.

LA CITTA’ E I COMPAGNI – “Da quando è stata introdotta la zona gialla ho fatto qualche passeggiata sul corso Garibaldi. Ho trovato casa in centro, sono soddisfatto. Con quali compagni ho legato? Un po’ con tutti. Spesso usciamo con Thiago Cionek, Folorunsho, Lakicevic, Guarna e Montalto. Con Adriano nella stagione 2015-2016 abbiamo giocato a Trapani. E’ un attaccante forte, sta dimostrando il proprio valore”.

COSENZA-REGGINA E I RIGORI – “Sapevamo dell’importanza della sfida e ci tenevamo a vincere. Stavamo per portare a casa l’intera posta e dispiace non aver fatto felici i nostri tifosi che sentivano particolarmente il match. Sono andato vicino a parare il rigore di Carretta. Segreto sui rigori? Studio gli avversari e poi scelgo il lato dal quale lanciarmi. Sembrerà strano, ma Djuric non lo avevo osservato, mentre Carretta sì”.