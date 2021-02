‘Ndrangheta, vasta operazione in corso in Calabria: numerosi arresti nelle famiglie Arena-Nicoscia e Mannolo

10 Febbraio 2021 07:22

La Polizia è impegnata in una vasta operazione nei confronti di numerosi soggetti appartenenti alle famiglie di ‘Ndrangheta Arena-Nicoscia e Mannolo

Dalle prime luci dell’alba la Polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione nei confronti di numerosi soggetti appartenenti alle famiglie di ‘Ndrangheta Arena-Nicoscia di Isola di Capo Rizzuto e alla famiglia Mannolo di San Leonardo di Cutro, accusati di associazione di tipo mafioso, porto e detenzione illegale di armi e munizioni nonché associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Decine gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato di Crotone e dal Servizio centrale operativo, in collaborazione con i poliziotti delle Squadre mobili di Bergamo, Catanzaro, Cosenza, Milano, Novara, Vibo Valentia e Reggio Calabria, del Reparto prevenzione crimine di Bari, Cosenza, Lecce, Vibo Valentia e Siderno e delle unità cinofile di Vibo Valentia e Reggio Calabria e il supporto dell’elicottero del V Reparto Volo di Reggio Calabria. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri. I particolari dell’operazione – denominata “Golgota” – saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma presso la questura di Crotone alle ore 11:00 alla presenza del procuratore Gratteri, del direttore della Direzione centrale anticrimine Francesco Messina, del direttore del Servizio centrale operativo Fausto Lamparelli e del questore di Crotone Massimo Gambino.