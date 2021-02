16 Febbraio 2021 12:25

‘Ndrangheta a Reggio Calabria, operazione “Metameria”. Le precisazioni del legale di Francesco e Fabio Berna: “non sono collaboratori di giustizia”

Con riferimento all’articolo che riguarda l’operazione “Metameria”, l’Avv. Emilia Vera Giurato quale difensore dei Sigg.ri Francesco e Fabio Berna, “rappresento che gli stessi non sono collaboratori di giustizia. I Sigg.ri Berna hanno denunciato e reso dichiarazioni ai Rappresentanti della Procura e le confermeranno ogni qualvolta si rendesse necessario. Da sempre negano – e ribadiscono in questa sede – la contiguità ad ambienti criminali e qualsiasi coinvolgimento in attività illecite”.