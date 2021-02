NBA, chi è Juliana Carlos? La ‘Courtside Karen’ che ha litigato con LeBron James durante Hawks-Lakers [GALLERY]

2 Febbraio 2021 12:14

Chi è Juliana Carlos? Ecco la tifosa degli Atlanta Hawks che ha litigato con LeBron James durante Hawks-Lakers ed è stata espulsa dall’arena

Per una volta a prendersi le luci dei riflettori durante una partita dei Lakers non è stato LeBron James (nonostante 21 punti, 7 rimbalzi e 9 assist), ma bensì una tifosa di nome Juliana Carlos. Nel quarto quarto della gara di ieri notte infatti, una bella tifosa presente a bordocampo (ad Atlanta è consentito) ha battibeccato con il numero 23 dei Lakers. Il tutto sarebbe nato da uno sguardo al veleno che, secondo la ragazza, LeBron James avrebbe rivolto al marito. Juliana Carlos, a quel punto, non ha perso tempo a difendere il marito urlando di tutto all’indirizzo di LeBron James, apostrofandolo come “bitch” e “pussy“. Il cestista dei Lakers, stanco del vociare da bordocampo, le avrebbe risposto: “stai seduta e chiudi quella cazzo di bocca“. A quel punto la partita è stata interrotta e la ragazza è stata allontanata dalla security. Sui social Juliana ha spiegato la sua versione dei fatti, chiarendo di non essere nè una ‘gold digger’ nè in cerca di fama, ma di aver solo difeso il marito.

Chi è Juliana Carlos? La ‘Courtside Karen’ moglie di un ricco uomo d’affari

Della vita privata di Juliana Carlos si sa ben poco, più che altro ciò che si apprende dai social. La ragazza ha 25 anni, divide la sua vita fra Atlanta e Miami, ed è sposata con Chris Carlos, ricco uomo d’affari che gestisce un’azienda ad Altanta. Chris, che ha già un figlio da un matrimonio precedente, è un grande fan degli Atlanta Hawks e sostiene la squadra da oltre un decennio. Dopo i fatti di ieri notte, si è guadagnata il soprannome di ‘Courtside Karen’, letteralmente la ‘Karen di bordocampo’, come ribattezzata da LeBron James sui social. Il termine Karen, in questo caso, indica nello slang una donna bianca (tipicamente bionda) che crea scompiglio inserendosi nelle faccende che non la riguardano.