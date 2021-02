Musica: in concerto alla Scala Emanuil Ivanov, vincitore Concorso Busoni

5 Febbraio 2021 01:15

Milano 5 feb. (Adnkronos) – Sabato 27 febbraio alle 20 Emanuil Ivanov, vincitore della 62° edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, si esibirà sul palcoscenico del Teatro alla Scala in diretta streaming. Ventidue anni, nato a Pazardzhik, in Bulgaria, Emanuil Ivanov si è aggiudicato il Primo Premio del Concorso Busoni – conquistato in passato da icone come Jörg Demus e Martha Argerich – con un’eccezionale esecuzione del concerto n.2 di Camille Saint-Saëns.

Il debutto alla Scala offre a un talento alle fasi iniziali della propria carriera, un’opportunità che non mancherà di conquistare l’attenzione di un pubblico internazionale. Ivanov, che attualmente si sta perfezionando al Royal Birmingham Conservatory, si esibirà in un programma con brani di Busoni, Ravel e Skrjabin. Il concerto sarà visibile in streaming sul sito della Scala e sui suoi canali Facebook e YouTube.