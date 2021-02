Musei: Giulierini (Mann), ‘si cambi rotta, si apra anche il sabato e la domenica per le famiglie’

3 Febbraio 2021 14:59

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Aprire i musei anche il sabato e la domenica. E’ questo l’auspicio espresso dal direttore del museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini il quale chiede che, dopo l’apertura nelle zone gialle dal lunedì al venerdì in base alle disposizioni governative, si compia anche il passo successivo, cioè quello di una fruizione pieno dei musei. ‘Sulla base dell’esperienza che abbiamo avuto anche i questi giorni ‘ spiega all’AdnKronos – vedo un discreto ritorno ai musei e questo è importante. Ma sappiamo tutti che le famiglie sono impegnate durante la settimana, quindi il regalo più bello che potremo fare loro, e a tutti quelli che amano gli istituti, è quello di riaprire anche il sabato e la domenica. Naturalmente sempre in sicurezza, con numeri contingentati, ma le condizioni ci sono. Auspicherei che si potesse cambiare rotta rapidamente aprendo anche il sabato e la domenica”.

Un auspicio che, nelle intenzioni del direttore del Mann, si fonda anche sulla fruizione ‘delle straordinarie offerte previste. Da noi, per esempio, ci sarà dal 31 marzo al 30 giugno una mostra sui gladiatori. Un’esposizione che sarà allestita nel museo e in un’ala nuova dedicata ai gladiatori rivisti con gli occhi di oggi e quindi tutta incentrata sui videogame, sui lego, sui film. E’ impensabile che una mostra del genere si possa fruire soltanto dal lunedì al venerdì, non ci sono tempi e modi per chi lavora o va a scuola”

Paolo Giulierini si sofferma anche sull’andamento dei primi giorni di apertura sottolineando che ‘sta andando bene. I numeri ovviamente non sono quelli dell’anno scorso, siamo al 10% rispetto al 2020. Ciò significa circa 200 ingressi al giorni. Si tratta, però, di numeri di qualità perché ci sono tantissimi visitatori attenti e tante famiglie. Siamo contenti perché si ricomincia a dare un senso al nostro lavoro”, conclude.