Musei: giovani e studenti al Maxxi nel primo giorno di apertura (2)

2 Febbraio 2021 16:32

(Adnkronos) – Tante le mostre che i visitatori possono esplorare, inaugurate poco prima della chiusura dei, a partire da senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio, il nuovo allestimento della collezione con opere di nove maestri imprescindibili dell’arte italiana contemporanea, tutt’oggi punto di riferimento per le generazioni più giovani: Carla Accardi, Luciano Fabro, Luigi Ghirri, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Paolo Icaro, Jannis Kounellis, Anna Maria Maiolino, Claudio Parmiggiani e Mario Schifano (fino a ottobre 2021).

Prorogata fino al 21 febbraio la mostra Giovanni Gastel, The people Ilike, che presenta oltre 200 ritratti dell’anima di persone che il fotografo ha incontrato nella sua lunga carriera e che gli hanno trasmesso qualcosa: da Barack Obama a Marco Pannella, da Bebe Vio a Monica Bellucci, da Tiziano Ferro a Roberto Bolle. Prorogata per tutto il mese di febbraio anche Isaac Julien. Lina Bo Bardi ‘ Un meraviglioso groviglio , l’emozionante, immersivo, caledoscopico omaggio alla grande architetta italo-brasiliana dell’artista e filmmaker inglese Isaac Julien.