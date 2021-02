Motta San Giovanni, incrementata l’operatività dell’ufficio postale

2 Febbraio 2021 17:48

Entro il prossimo 15 febbraio sarà incrementata l’operatività dell’Ufficio Postale di Motta San Giovanni garantendo l’apertura per sei giorni settimanali. A comunicarlo al Comune è la società Poste Italiane con una nota a firma del condirettore generale Giuseppe Lasco. L’Ufficio Postale di via San Giovanni Teologo era stato già riclassificato dall’azienda, diventando così di secondo livello, e la Giunta comunale, pur riconoscendo le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus e alle esigenze del personale fragile, aveva tempestivamente scritto chiedendo che venisse assegnato il personale numericamente necessario per un ufficio così riclassificato, consentendo anche l’apertura per tutta la settimana. L’Amministrazione comunale, consapevole dei disagi subiti dalla comunità mottese, ringraziando quanti si sono spesi in iniziative e attività volte a raggiungere questo importante risultato, auspica che l’Ufficio Postale di Motta San Giovanni possa tornare ad essere per tutto il territorio un punto di riferimento come in passato.