MotoGp, disastro a Termas de Rio Hondo: un incendio devasta il circuito argentino [VIDEO]

6 Febbraio 2021 11:20

Disastro in Argentina: un feroce incendio devasta le strutture del circuito di MotoGp di Termas de Rio Hondo. A rischio anche il Museo Juan Manuel Fangio

“È un vero disastro“. Non riescono a dire altro ai microfoni de ‘La Nacion’ i testimoni che hanno assistito al propagarsi dell’incendio che nella notte ha devastato il circuito di Termas de Rio Hondo che ospita le gare di MotoGp. Le fiamme si sono propagata con furia e velocità a causa del forte vento e le prime stime parlando di danni per diversi milioni di euro. Fortunatamente non ci sarebbero state vittime, nonostante i gravi danni alle strutture. Secondo le ricostruzioni dei media locali, le fiamme hanno colpito la zona alta dei box: la parte più colpita riguarda Area Vip, sala stampa, cabine di trasmissione e tutto il settore box. I vigili del fuoco sono in azione per cercare di salvare il Museo Juan Manuel Fangio. Quest’anno la MotoGp ha dovuto cancellare il suo appuntamento in Argentina a causa della pandemia di Coronavirus.