Morte Maradona, il dottor Luque ancora nella bufera: droga e alcol per ‘tenere buono’ Diego

3 Febbraio 2021 17:50

Morte Maradona, nuove intercettazioni mettono nei guai il dottor Luque: scoperta la somministrazione di droga e alcol per ‘tenere buono’ Diego

La posizione di Leopoldo Luque nelle indagini riguardanti la morte di Diego Armando Maradona peggiora ad ogni nuovo elemento scoperto dagli inquirenti. Le intercettazione audio analizzate negli ultimi giorni stanno riportando alla luce conversazioni clamorose fra il medico e altri membri dello staff sanitario o colleghi, nei quali viene fuori il lato ‘sinistro’ del dottor Luque, quello di una persona sicuramente poco professionale e che non sembra interessato alla salute del suo paziente.

L’ultima novità in ordine cronologico riguarda la somministrazione di droga e alcol utilizzati per ‘tenere buono’ Maradona. Alle preoccupazioni di un componente dellostaff medico che si rivolge a Luque dicendo: “Maradona si alza con tutti i postumi di una sbornia, ieri sera ha fumato e ha preso le pillole bevendo del vino“, il medico risponde sottolinenado i problemi di un’eventuale autopsia: “l’ho detto a Maxi (Pomargo, il segretario del pibe e cognato dell’avvocato Matias Morla, ndr) che ci sarà un’autopsia e da quella può saltare fuori tutto“.

Parlando con un altro componente dellostaff, Luque spiega: “la marijuana non causa danni a un particolare organo da poter sospettare. Lo posso supporre, ma se non lo cerco non lo analizzo. Dal punto di vista medico non è una responsabilità. Sarebbe una responsabilità medica se gli dessi la cannabis, si ubriacasse e morisse“.