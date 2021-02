Monopoli-Pallacanestro Viola LIVE 2° Q: partita sul filo dell’equilibrio!

14 Febbraio 2021 18:37

Monopoli-Pallacanestro Viola, il racconto della gara dell’11ª giornata di Serie B: scontro in bassa classifica per i neroarancio

Quella contro Monopoli partita da non sbagliare. La Pallacanestro Viola si approccia alla trasferta odierna in terra pugliese con la consapevolezza di dover ottenere la vittoria contro il fanalino di coda del campionato ma che ha ottenuto il primo successo stagionale nel turno precedente contro Catanzaro.. Ad un girone di distanza, la formazione neroarancio ritrova una delle due squadre battute all’andata, per altro l’ultima in ordine cronologico: dopo la gara casalinga del 20 dicembre sono arriva 6 sconfitte consecutive, fra le quali anche quella contro Catanzaro, l’altra delle due squadre battute nel girone d’andata che si è presa la rivincita. Questa sera è necessario evitare che il copione si ripeta, parola d’ordine: vietato sbagliare! StrettoWeb seguirà la partita insieme ai suoi lettori raccontando le azioni più entusiasmanti del match.

Monopoli-Pallacanestro Viola LIVE :

2° Quarto – Tripla di Paparella! Monopoli ancora avanti: 26-24

2° Quarto – Prima Stepanovic, poi Gobbato: si accende la partita! 23-24

2° Quarto – Prunotto per il pareggio neroarancio 19-19

2° Quarto – Altri due punti per Barrile, accorcia la Viola! 19-17

2° Quarto – Primi 2 punti per Gobbato. 19-15

Fine 1° Quarto! – Pallacanestro Viola subito sotto nel punteggio! Monopoli parte forte con un inarrestabile Giovanni Laquintana che mette a segno 15 punti. 19-13

1° Quarto – Sulla sirena Monopoli! Assist di Michelangelo Laquintana per il fratello Giovanni Laquintana che firma una tripla velenosissima. 19-13

1° Quarto – Due punti per Mascherpa. 16-13

1° Quarto – Due liberi per Barrile, dall’altra parte altri due liberi per G. Laquintana. 16-11

1° Quarto – Fallo di Gobbato su Laquintana. 14-9

1° Quarto – Due punti per Bruno servito da Paparella. 12-9

1° Quarto – Ancora 2 liberi per G. Laquintana. Risponde Mascherpa da dentro l’area. 10-9

1° Quarto – Accorcia Yande Fall. 8-7

1° Quarto – Fallo su Emiliano Paparella che va in lunetta: 2/2. 8-5

1° Quarto – Due punti per Sebrek, risponde ancora G. Laquintana. 6-5

1° Quarto – Ancora G. Laquintana, due punti per Monopoli. 4-3

1° Quarto – Primo squillo per la Viola: Salvatore Genovese manda a bersaglio la prima tripla della sua serata. 2-3

1° Quarto – Si comincia! Primi due punti per G. Laquintana. 2-0

17:45 – Tutto pronto per Monopoli-Pallacanestro Viola, partita valevole per l’11ª giornata del campionato di Serie B. Scontro nella parte bassa della classifica dei neroarancio che vogliono tornare al successo per interrompere una lunga striscia di 6 sconfitte consecutive