Milazzo, il Nursind: “disagi per gli operatori sanitari nell’area parcheggio dell’ospedale, grazie all’azienda per i primi interventi”

24 Febbraio 2021 13:09

Ospedale Milazzo, il Nursind: “disagi per gli operatori sanitari nell’area parcheggio, grazie all’azienda per i primi interventi”

Disagi per i dipendenti dell’ospedale di Milazzo a causa del caos parcheggi. Lo segnala il Nursind Messina in una nota inviata all’ospedale Fogliani e all’Asp. E grazie alla sensibilità dei vertici dell’azienda arriva una prima risposta: parte del parcheggio per i vaccini è stato transennato e riservato agli operatori sanitari. Lo segnala il sindacato che spiega di avere ricevuto numerose lamentele sull’area del parcheggio dove mancava una zona riservata al personale e alcuni tratti sono dissestati e su terra battuta, diventando pericolosi soprattutto durante le piogge. Nelle scorse settimane il sindacato era intervenuto per situazione analoga all’ospedale di Taormina riuscendo a risolvere la questione. Adesso la nuova nota all’Asp e alla Direzione medica, a firma del segretario territoriale Ivan Alonge e dei rappresentanti sindacali Pippo Calà, Antonio Celi e Domenico Rotella, per chiedere maggiore attenzione all’ospedale di Milazzo spesso trascurato. Il Nursind sottolinea i disagi a causa dell’utilizzo “indiscriminato da parte di tutti dell’area di sosta, non c’è alcuna vigilanza diurna o notturna e si registra una carenza di pulizia”. Il sindacato delle professioni infermieristiche ricorda inoltre che “la situazione si è aggravata a seguito della transennatura di un’area parcheggio che è stata riservata a coloro che dovranno vaccinarsi causandone parecchi disservizi”. Da qui la proposta di “delimitare gli stalli per il personale installando una sbarra e fornire i dipendenti apposito badge” anche tramite “l’affidamento ad una ditta apposita attraverso bando di gara”. Oggi la prima risposta da parte dell’azienda ospedaliera che ha riservato un’area del parcheggio ai dipendenti.