Milazzo: effettuato un addestramento presso gli impianti della Raffineria [FOTO]

19 Febbraio 2021

I Vigili del fuoco volontari di Mistretta hanno effettuato un addestramento presso gli impianti della Raffineria di Milazzo. L’attività si è svolta in due giornate e i 20 discenti sono stati suddivisi in due gruppi nelle date del 18 e 19 febbraio c.a. L’addestramento presso il campo prove della Raffineria ha avuto come scopo principale l’insegnamento di tecniche e metodologie per riuscire ad affrontare con la massima preparazione interventi relativi ad incendi GPL (gas di petrolio liquefatti) ed idrocarburi, con utilizzo di schiume schiume estinguenti. Tutta la formazione è stata coordinata dall’Ing. Ambrogio Ponterio. Le due attività di formazione si sono concluse in entrambe le due giornate alle ore 13. La volontà del Comandante Dott. Ing. Giuseppe Biffarella sull’apertura del nuovo Distaccamento di Mistretta è un importante traguardo per il Comando di Messina che mira ogni giorno ad un accrescimento professionale, creando una più grande e capillare distribuzione di personale altamente qualificato per il soccorso in un territorio vasto e complesso come la provincia di Messina.