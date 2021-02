Milan, Pioli risponde a Conte: “fra Lukaku e Ibrahimovic mi tengo Zlatan tutta la vita”

20 Febbraio 2021 16:50

Stefano Pioli e il cofronto fra i bomber in vista di Milan-Inter: l’allenatore rossonero rifiuta lo ‘scambio’ con Lukaku e si tiene stretto Ibrahimovic

Domenica pomeriggio Milan e Inter giocheranno uno dei derby di Milano più sentiti degli ultimi anni. Le due squadre, rispettivamente seconda e prima in classifica, si giocano punti importanti in ottica scudetto. Quella di domani sarà anche la sfida fra i due grandi bomber Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, di nuovo l’uno contro l’altro dopo il durissimo faccia a faccia, condito da insulti e minacce, della gara di Coppa Italia. In conferenza stampa Antonio Conte ha commentato con una battuta il possibile confronto ‘sanremese’ fra i due bomber.

Stefano Pioli invece ha predicato traquillità, dichiarando di volersi tenere stretto il bomber svedese: “con l’Inter servirà attenzione, dovremo essere determinati e corti, con i reparti vicini. Ovvero più lucidi e precisi. Chi avrà più compattezza difensiva, avrà anche più possibilità. Il nostro obiettivo è giocare una partita di alto livello. Fra Ibra e Lukaku? Mi tengo Ibra tutta la vita. Ciò che è successo sarebbe stato meglio non vederlo, per domani prevedo duelli e scontri, com’è normale che sia. ma ci sarà sicuramente anche grande rispetto. È una partita molto importante, però non la ritengo decisiva per le sorti del campionato. Poi ce ne saranno ancora parecchie. Comunque posso assicurare che le ultime due partite non ci hanno tolto né convinzione, né forza e né le certezze costruite con un lungo percorso. Anzi, ci hanno fatto capire ancora di più cosa serve per restare a certi livelli. Un pareggio? Se approcci una partita pensando che un pari ti può stare bene, sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. È una mentalità che non ci appartiene, anche perché abbiamo la possibilità di mettere in difficoltà l’avversario”.