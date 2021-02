Milano, guarda che Lu-La! L’Inter domina il derby e blinda il primo posto: il Milan crolla 0-3 sotto i colpi di Lautaro e Lukaku

21 Febbraio 2021 16:55

L’Inter domina il derby di Milano e blinda il primo posto: il Milan crolla 0-3 sotto i colpi di Lautaro, autore di una doppietta, e Lukaku

Nonostante sia ancora pomeriggio, nel cielo di Milano brilla già la Lu-La. Il merito è dell’Inter che domina il derby della Madonnina infliggendo al Milan un perentorio 0-3 grazie al quale blinda il primo posto, ricacciado a -4 i cugini. Una vittoria netta, arrivata con un punteggio rotondo, una gara dominata per lunghi tratti quella dei ragazzi di Antonio Conte che sono stati anche capaci di soffrire, salvo poi fare malissimo ogni volta che ne hanno avuto l’occasione in contropiede. Gara che fin dai primi minuti sorride ai nerazzzurri. Dopo appena 5′ minuti si sblocca già la gara: Lukaku scappa via a Romagnoli, mette al centro e trova l’incornata del ‘Toro’ Lautaro Martinez che firma lo 0-1. Il Milan accusa il colpo, rischia di capitolare sotto il forcing degli avversari, galvanizzati dal vantaggio, ma resiste.

I rossoneri provano a farsi pericolosi sul finale di primo tempo ma la difesa dei ragazzi di Conte regge bene. Al rientro dopo l’intervallo il Milan sembra essere sceso in campo con un piglio diverso: Handanovic compie 2 miracoli di puro istinto, da pochi metri, su Ibrahimovic e salva per la terza volta, in rapida successione, su una botta a colpo sicuro di Tonali. Nel momento migliore dei rossoneri è l’Inter che colpisce due volte: prima Lautaro Martinez sottomisura, servito da Perisic; poi Lukaku che scappa ancora a Romagnoli e fulmina Donnarumma con una cannonata sul primo palo. La scelta di Conte di far giocare il Milan e poi colpire in contropiede con la velocità degli esterni e le qualità fisiche e tecniche dei suoi attaccanti si rivela perfetta. L’Inter vendica la sconfitta nel derby d’andata e vola a +4 in classifica, per il Milan è il terzo stop consecutivo dopo Spezia e Stella Rossa. Il giocattolo di Pioli inizia a scricchiolare?

RISULTATI SERIE A 23ª GIORNATA

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia 3-0 (48′ Vlahovic, 64′ Castrovilli, 82′ Eysseric)

ore 20:45

Cagliari-Torino 0-1 (76′ Bremer)

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria 1-0 (24′ Luis Alberto)

ore 18:00

Genoa-Verona 2-2 (17′ Ilic, 48′ Shomurodov, 61′ Faraoni, 90+4 Badelj)

ore 20:45

Sassuolo-Bologna 1-1 (17′ Soriano, 52′ Caputo)

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese 2-2 (3′ Cornelius, 32′ rig. Kucka,64′ Okaka, 80′ Nuytinck)

ore 15:00

Milan-Inter 0-3 (5′, 57′ Lautaro, 66′ Lukaku)

ore 18:00

Atalanta-Napoli

ore 20:45

Benevento-Roma

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone

CLASSIFICA SERIE A

INTER 53 MILAN 49 ROMA 43 LAZIO 43 JUVENTUS 42 NAPOLI 40 ATALANTA 40 SASSUOLO 35 VERONA 34 SAMPDORIA 30 GENOA 26 BOLOGNA 25 UDINESE 25 FIORENTINA 25 BENEVENTO 24 SPEZIA 24 TORINO 29 CAGLIARI 15 PARMA 14 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Lukaku (Inter) 17 reti Ronaldo (Juventus) 16 reti Immobile (Lazio) 14 reti Ibrahimovic (Milan) 14 reti Muriel (Atalanta) 13 reti Lautaro Martinez (Inter) 13 reti Belotti (Torino) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 11 reti Insigne (Napoli) 10 reti Mkhitaryan (Roma) 9 reti Lozano (Napoli) 9 reti Veretout (Roma) 9 reti Destro (Genoa) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (24ª giornata)

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

Ore 20:45

Torino-Sassuolo

SABATO 27 FEBBRAIO

Ore 15:00

Spezia-Parma

Ore 18:00

Bologna-Lazio

Ore 20:45

Verona-Juventus

DOMENICA 28 FEBBRAIO

Ore 12:30

Sampdoria-Atalanta

Ore 15:00

Crotone-Cagliari

Inter-Genoa

Udinese-Fiorentina

Ore 18:00

Napoli-Benevento

Ore 20:45

Roma-Milan