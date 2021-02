Milan-Inter, il derby si accende! “Faccia a faccia. Cuore a cuore”: il murale dello scontro Ibrahimovic-Lukaku [GALLERY]

15 Febbraio 2021 18:42

Il derby fra Milan e Inter si accende sui muri della città: vicino San Siro spunta il murale dello scontro fra Ibrahimovic e Lukaku

Il derby di Milano in programma nel pomeriggio di domenica si accende sui muri della città. Nei pressi dello Stadio Meazza in San Siro, spunta una splendida opera di street art che celebra la rivalità fra Milan e Inter facendo riferimento ad un episodio abbastanza recente. Gli artisti SteReal e KeyOne hanno creato un murale che riprende l’ormai celebre scontro fronte a fronte (faccia a faccia) tra Ibrahimovic e Lukaku avvenuto in Coppa Italia, una lotta fra due pesi massimi oltre che fra i due calciatori più rappresentativi delle rispettive squadre (i cuori di ognuna). Di fianco al murale spunta la scritta “Face to face. Heart to Heart”, “Faccia a faccia. Cuore a cuore“. Pronti per un derby che vale una buona fetta di scudetto?!