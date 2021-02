Milan-Inter, migliaia di tifosi fuori da San Siro per sostenere le due squadre: scoppia la polemica [GALLERY]

21 Febbraio 2021 15:02

Migliaia di tifosi di Milan e Inter si sono radunati, pacificamente, per sostenere le due squadre: il grande assembramento ha però generato grandi polemiche

Tutto pronto per il derby di Milano, attesissima sfida d’alta quota che mette in palio punti importanti per la corsa scudetto di Milan e Inter, rispettivamente seconda e prima in classifica come non succedeva da ormai troppi anni. Una partita importantissima, un vero peccato non poterla vedere con lo spettacolo dei tifosi a riempire San Siro con cori e coreografie mozzafiato. I tifosi, ai quali è stato impedito l’accesso allo stadio, si sono però radunati al di fuori di San Siro, in migliaia, per dare il proprio sostegno ad entrambe le squadre. Le immagini, che prontamente hanno fatto il giro dei social, hanno scatenato però una grande polemica a causa degli assembramenti generati.