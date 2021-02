Meteo, le temperature minime di oggi nello Stretto: +10°C a Reggio Calabria, +9°C a Messina

19 Febbraio 2021 10:11

Il Meteo in Italia: le temperature minime registrate oggi nello Stretto tra Messina e Reggio Calabria

Sono in aumento le temperature in Italia dopo la sfuriata fredda dello scorso fine settimana. Nei prossimi giorni, intanto, è confermato l’arrivo di un Anticiclone che provocherà una temperatura mite in tutta Europa almeno fino a fine mese di Febbraio.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 19 Febbraio 2021, in alcune località italiane: