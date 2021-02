Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C in Calabria e Sicilia

28 Febbraio 2021 21:29

Meteo: ecco le temperature massime registrate oggi, 28 Febbraio, in alcune località italiane. +21°C in Calabria e Sicilia

E’ stata una domenica caratterizzata dal sole e da temperature miti in Italia ed in particolar modo al Sud con punte di +21°C in Calabria e Sicilia. Nelle prossime ore ci sarà un calo delle temperature nell’intera penisola.

Le temperature massime registrate oggi, domenica 28 febbraio 2021, in alcune località italiane: