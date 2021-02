Meteo: nuova ondata di maltempo sull’Italia da domenica, piogge in Calabria e Sicilia

4 Febbraio 2021 16:59

Previsioni Meteo: nuova ondata di maltempo sull’Italia da domenica, mappe e dettagli con le zone più colpite. Pioggia in Calabria e Sicilia

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull’Italia da domenica. Dopo giorni di caldo praticamente primaverile, pioggia e temporali saranno i protagonisti, come si evince dalla mappa sotto, tra il 7 e l’11 Febbraio. Anche in Calabria e Sicilia, il tempo non sarà dei migliori. Antonio Iannella, su MeteoWeb, spiega: “stando alle attuali previsioni meteo, una prima perturbazione più significativa raggiungerebbe l’Italia nella sera di sabato e poi nella notte su domenica 7 febbraio, portando rovesci e temporali diffusi. Nel corso della domenica, le nubi e le precipitazioni raggiungerebbero via via tutte le regioni centrali tirreniche, quelle relative appenniniche, localmente anche i settori adriatici e, diffusamente entro sera, un po’ tutto il Sud, anche con fenomeni forti sul medio-basso Tirreno. Un temporaneo allentamento dell’instabilità potrebbe aversi per lunedì 8, tuttavia con locali piogge e rovesci intermittenti sulle aree tirreniche e relative appenniniche. A seguire, per il corso di martedì 9, le previsioni meteo computano un’altra esasperazione del maltempo, con piogge e temporali diffusi. Piogge ricorrenti anche sulla Campania, in questa fase, invece, possibile tempo migliore su medio-basso Adriatico e sul resto del Sud.. Migliorerebbe un po’ ovunque entro metà della prossima settimana”.