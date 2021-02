Meteo, super caldo al Sud: gente in spiaggia e bagno in mare in Sicilia [FOTO]

5 Febbraio 2021 17:12

Meteo, l’Anticiclone porta super caldo in Sicilia: +26,3°C a Palermo, gente in spiaggia e bagno in mare anche a Catania

Fa un caldo estivo in Sicilia. La città più calda è Palermo, dove è stata registrata una massima di +26,3°C, ma in tutta la regione, ci sono massime diffuse pari o superiori a +20°C. Da segnalare: +26,3°C a Palermo, +26,2°C a Naso, +25,6°C a Siracusa, +25,1°C a San Pier Niceto, +24,6°C a Lentini, +24,5°C a Paternò, +24,3°C a Catania, Augusta, +23,9°C a Caltagirone, +23,8°C a Santa Croce Camerina, +23,6°C a Francofonte, +22,9°C a Noto. Con un clima così caldo, molta gente si è recata in spiaggia, come si evince dalla FOTOGALLERY a corredo dell’articolo.