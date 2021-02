2 Febbraio 2021 18:21

Meteo, inizia l’ondata di caldo di Febbraio: oggi +21°C in Sicilia, +20°C in Sardegna e Calabria, da domani 4 giorni di primavera

E’ iniziata nella giornata di oggi l’ondata di caldo di febbraio sull’Italia, che porterà temperature oltre la media in tutto il Paese: si sono registrati punte di +21°C in Sicilia e +20°C in Sardegna e Calabria. Questa ondata di caldo si intensificherà domani, mercoledì 3 febbraio e durerà fino a lunedì 8, con temperature tipicamente primaverili. Le temperature massime raggiungeranno in Sicilia i +25°C ed in tutto il Centro/Sud supereranno stabilmente i +20°C.