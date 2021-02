Meteo, è una giornata di caldo torrido: +29°C in Sicilia, +26°C in Calabria. Tutti i DATI

6 Febbraio 2021 16:54

Meteo, è una giornata storica: +29°C a Palermo, +26°C in Calabria, +22°C a Roma, stravolti tutti i record di caldo di Febbraio

E’ stata una giornata torrida oggi in Italia con punte che hanno raggiunto i +29°C, stravolgendo tutti i record di caldo di Febbraio. I valori più elevati sono quelli della Sicilia, con Palermo e Pace del Mela, in provincia di Messina, addirittura a +29°C. A Mondello tanti bagnanti in spiaggia e qualcuno addirittura in acqua, come possiamo vedere nelle immagini che pubblichiamo nella FOTOGALLERY a corredo dell’articolo. Particolarmente rilevanti anche i +22°C di Roma.

Le temperature massime di oggi in Sicilia:

+29°C a Palermo e Pace del Mela

a Palermo e Pace del Mela +28°C a Barcellona Pozzo di Gotto, San Pier Niceto e Naso

a Barcellona Pozzo di Gotto, San Pier Niceto e Naso +27°C a Carini, Terme Vigliatore, Torregrotta e Salina

a Carini, Terme Vigliatore, Torregrotta e Salina +26°C a Bagheria e Termini Imerese

a Bagheria e Termini Imerese +25°C a Catania, Gela, Lentini, Sciacca, San Giovanni La Punta, Patti, Paternò, Partinico, Acquedolci, Brolo e Piraino

a Catania, Gela, Lentini, Sciacca, San Giovanni La Punta, Patti, Paternò, Partinico, Acquedolci, Brolo e Piraino +24°C a Caltagirone, Pantelleria, Augusta, Comiso, Noto, Castellammare del Golfo, Vittoria, Bronte, Mascalucia e Pedara

a Caltagirone, Pantelleria, Augusta, Comiso, Noto, Castellammare del Golfo, Vittoria, Bronte, Mascalucia e Pedara +23°C a Siracusa, Trapani, Modica, Belpasso, Falcone, Cefalù, Marineo

a Siracusa, Trapani, Modica, Belpasso, Falcone, Cefalù, Marineo +22°C a Caltanissetta, Agrigento, Licata, Sciacca, Castelvetrano, Trecastagni, Nicolosi, Grammichele, Randazzo, Linguaglossa e Ustica

Le temperature massime di oggi in Calabria: