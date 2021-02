Messina: viadotto Acquavena verso il termine dei lavori di messa in sicurezza

24 Febbraio 2021 15:56

Il 31 marzo l’impresa “Di Maio s.r.l.” di Milazzo chiuderà il cantiere per i lavori di messa in sicurezza del km. 27,800 dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in corrispondenza del viadotto Acquavena, nei pressi del comune di Spadafora. Fino ad allora, per consentire l’esecuzione degli interventi sulla carreggiata lato mare, tra il km. 23,636 e il km. 27,970 (in direzione Palermo), il transito veicolare continuerà ad essere interrotto e deviato su quella di monte (in direzione Messina), dove vige il doppio senso di circolazione. Sarà contestualmente chiuso al traffico lo svincolo di Rometta in ingresso, solo in direzione Palermo. Autostrade Siciliane comunica inoltre che sulla A18, Messina-Catania, sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale tra il km. 0,632 e il km. 0, è pertanto stato rimosso il doppio senso di circolazione sulla carreggiata lato monte e riaperta al transito la carreggiata di valle (in direzione Messina). Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati.