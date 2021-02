Messina: “la campagna vaccini per gli Over 80 procede come da calendario” [FOTO]

23 Febbraio 2021 12:29

L’Ufficio Straordinario Emergenza Covid-19 Messina ha fornito gli ultimi aggiornamenti

E’ iniziata la campagna vaccinale a Messina per i pazienti Over 80 e il tutto procedere regolarmente e in modo sicuro. Lo testimoniano le immagini pubblicate sui profili social dell’Ufficio Straordinario Emergenza Covid-19: “Vaccini over 80 all’ospedale Papardo di Messina. Tutto procede come da calendario anche all’ospedale Papardo di Messina dove stamane sono cominciate le vaccinazioni delle persone anziane che hanno più di 80 anni o li compiono quest’anno. Oltre 2800 le prenotazioni fino al 24 aprile”. Servirà del tempo e tanta costanza per completare le operazioni, ma è questo l’unico modo per uscire dal tunnel della pandemia.