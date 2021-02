Messina, tragedia a Gualtieri Sicaminò: ciclista di 17 anni muore travolto da Tir sulla provinciale

23 Febbraio 2021 23:33

Un ciclista di 17 anni ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto a Gualtieri Sicaminò, nel messinese. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro si sarebbe verificato con un mezzo pesante lungo la strada che conduce verso la frazione di Sicaminò intorno alle 17. Sull’arteria sono in corso lavori di messa in sicurezza della strada. L’impatto è stato fatale per il ciclista, inutili i soccorsi giunti poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e stanno ricostruendo la dinamica completando gli accertamenti. Il giovanissimo ciclista si chiamava Giuseppe Milone, ed era di Barcellona Pozzo di Gotto.