Messina: strada provinciale 157 “Tortoriciana”, disposta la limitazione di velocità a causa di una frana

17 Febbraio 2021 11:20

Messina: strada provinciale 157 “Tortoriciana”, disposta la limitazione di velocità tra il km. 10+000 e il km. 10+500, nei Comuni di Mirto e Frazzanò

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto ai mezzi in transito la limitazione della velocità a km/h 30 nel tratto della strada provinciale 157 “Tortoriciana” compreso tra il Krn. 10+000 e il Km.1 0+500. Il provvedimento, nelle more dell’esecuzione dei lavori di consolidamento della carreggiata, si è reso necessario per evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e cose a causa di un movimento franoso in evoluzione che sta interessando una corsia di marcia della S.P. 157 “Tortoriciana”, al km. 10+200 circa, al confine dei Comuni di Mirto e Frazzanò. Le prescrizioni contenute nell’ordinanza é resa nota al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica, in ottemperanza alle norme vigenti nel Nuovo Codice della Strada, a cura del Servizio “Manutenzione Stradale zona Omogenea Nebrodi”. Il provvedimento ha effetto immediato.