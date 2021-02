Messina: sabato a Piazza Unione Europea iniziativa “Ricordiamo il Commercio”

4 Febbraio 2021 12:38

Messina: il 6 Febbraio alle ore 11:00 a Piazza Unione Europea, molti Imprenditori, Commercianti, Gestori di Palestre, Ristoratori e tante altre figure del mondo lavorativo imprenditoriale, si ritroveranno a ricordare il commercio

“Il 6 Febbraio alle ore 11:00 a Piazza Unione Europea, molti Imprenditori, Commercianti, Gestori di Palestre, Ristoratori e tante altre figure del mondo lavorativo imprenditoriale, si ritroveranno a ricordare il commercio. Dopo quasi 1 anno dall’inizio della Pandemia possiamo finalmente dire che il Governo Italiano e i vari Governi Regionali non sono stati all’altezza della situazione mandando, inesorabilmente, alla morte centinaia di Attività. Questo momento non vuole mancare di rispetto verso chi, a causa della Pandemia, non è più con noi ma vogliamo anche porre l’attenzione verso chi, sempre a causa della Pandemia, non ha più un lavoro, non ha più un’impresa, non ha più un futuro. Vogliamo inoltre porre l’attenzione verso chi ha pensato di farla finita. Non passa giorno che nelle cronache locali non ci sia un articolo dedicato ad un Imprenditore che non riesce più ad andare avanti pensando a chiudere i conti con questa vita. Questo momento non sarà una prova di forza ma sarà solo celebrativo. Ricorderemo il Commercio con un’azione simbolica e nel rispetto delle attuali norme vigenti“. E’ quanto scrive in una nota Daniele Zuccarello.