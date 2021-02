Messina: risparmio del 50% sulle bollette telefoniche degli uffici comunali

26 Febbraio 2021 13:42

Messina: stato siglato oggi il passaggio dalla convenzione Consip Telefonia Fissa 4 (TF4 ) a Telefonia fissa 5 (TF5) gestita dall’Operatore economico FASTweb per la gestione delle utenze fisse di tutti gli uffici del Comune

É stato siglato oggi il passaggio dalla convenzione Consip Telefonia Fissa 4 (TF4 ) a Telefonia fissa 5 (TF5) gestita dall’Operatore economico FASTweb per la gestione delle utenze fisse di tutti gli uffici del Comune di Messina. L’importante risultato è stato raggiunto, nei giorni scorsi, grazie al lavoro sinergico svolto dallo staff dell’Ufficio Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica con la supervisione dell’Assessore al ramo Francesco Caminiti. Attraverso la nuova convenzione tutti i collegamenti saranno migrati su portante in fibra ottica e contestualmente verranno dismessi i vecchi collegamenti in rame con il conseguente aumento di capacità di gestione e risparmio del 50% sui costi fissi di telefonia fissa e del traffico telefonico.