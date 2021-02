Messina: pubblicato l’elenco provvisorio delle associazioni e società sportive ammesse al sostegno

19 Febbraio 2021 18:28

“Time out-Pronti a ripartire”: pubblicato l’elenco provvisorio delle associazioni e società sportive di Messina ammesse al sostegno

Nell’ambito del progetto “Time out-Pronti a ripartire”, relativo alle misure di sostegno economico finalizzate al rilancio dell’attività sportiva delle associazioni cittadine per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla “Sezione Informazioni” l’elenco provvisorio delle istanze presentate dalle associazioni e società sportive ammesse al beneficio, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 18 febbraio 2021. E’ possibile presentare eventuali osservazioni o rilievi al Servizio Sport Spettacolo Sviluppo Turistico all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione. “Abbiamo mantenuto l’impegno a dare un sostegno finanziario di complessivi 300 mila euro alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalla pandemia. Come previsto dal progetto “Time Out”, da me presentato nel novembre scorso – sottolinea l’Assessore allo Sport Francesco Gallo – ed approvato dalla Giunta comunale, le ASD ed SSD iscritte al registro CONI, alla data del 23 febbraio 2020 ed in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso pubblico, riceveranno una somma compresa tra 1.730 e 1.800 euro. Sono pervenute infatti 176 domande, delle quali 164 già ammesse, mentre per le rimanenti si dovrà attendere l’esito di eventuali osservazioni. Tra le istanze numerose sono quelle inoltrate da palestre, centri fitness e scuole di danza, che rappresentano attività particolarmente colpite dalle restrizioni determinate dai provvedimenti normativi per il contrasto al Covid”.