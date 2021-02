Messina: pubblicato bando per conferimento incarico Consulente di Fiducia di Ateneo

2 Febbraio 2021 17:34

E’ stato pubblicato sull’albo on line dell’Ateneo un bando per il conferimento di un incarico triennale come Consulente di Fiducia di Ateneo. Il termine di presentazione delle domande è previsto giorno 20 febbraio 2021. Tale figura prevista dal “Codice di comportamento a tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano nell’Università degli Studi di Messina“, di recente adeguato alle recenti normative vigenti, ha il compito di fornire consulenza e assistenza a chi è oggetto di molestie sessuali, morali o atti discriminatori e di contribuire a favorire la soluzione conciliativa del caso con assoluta discrezione e garantendo il diritto alla riservatezza, adottando le iniziative più opportune per ripristinare un sereno ambiente di lavoro e di studio, oltre a partecipare alle attività di formazione promosse dall’Università e da altri enti in materia di pari opportunità, tecniche di comunicazione, mobbing, corsi di autostima, di counselling, etc. L’Università di Messina, con tale iniziativa, continua a dimostrare grande sensibilità nei confronti delle tematiche relative alla valorizzazione del benessere di chi lavora e l’impegno nella lotta di ogni forma di discriminazione.