Messina: proseguono gli interventi di potatura delle alberature cittadine in Piazza Casa Pia

5 Febbraio 2021 13:15

Messina: continua l’attività di riqualificazione del verde pubblico attraverso i lavori di potatura, contenimento e risagomatura delle alberature cittadine

Continua l’attività di riqualificazione del verde pubblico a Messina attraverso i lavori di potatura, contenimento e risagomatura delle alberature cittadine. “Gli interventi proseguono sulla base del cronoprogramma triennale e in questa fase interessano piazza Casa Pia”. E’ quanto evidenziato dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, che ha anche aggiunto: “Le essenze presenti in piazza Casa Pia, come quelle di via Tommaso Cannizzaro e piazza Cairoli, si riteneva che non si sarebbero più riprese e invece il risultato è stato diverso. Di ciò ne siamo particolarmente soddisfatti in quanto il verde è prezioso per quello che ci regala in termini di qualità della vita e di bellezza, oltre che rendere più attrattiva e vivibile la città. Previsti anche nuovi interventi di contenimento e risagomatura delle alberature di Piazza Cairoli”.