Messina: al via la vaccinazione per il personale Unime

25 Febbraio 2021 14:31

Messina: al via dal 26 febbraio la vaccinazione anti-COVID per il personale Unime

La Regione Siciliana ha dato avvio alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 con il vaccino AstraZeneca riservato, come previsto dal piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19 del Ministero della Salute, a specifiche categorie della popolazione, tra cui il personale universitario. Il Rettore dell’Università degli Studi di Messina, professor Salvatore Cuzzocrea, nel ringraziare il Commissario straordinario, dott. Giampiero Bonaccorsi, e tutta l’AOU G. Martino per la grande disponibilità, ha comunicato che dal 26 febbraio prenderà avvio la campagna di vaccinazione per tutto il personale docente e non docente Unime presso il Palazzo dei Congressi del Policlinico Universitario. Tutti i dipendenti saranno invitati attraverso una mail che conterrà le indicazioni di orario e giorno di presentazione.E’ previsto un ticket gratuito per il parcheggio all’interno del policlinico, che dovrà essere ritirato da coloro che si sottoporranno alla vaccinazione, esibendo all’ingresso principale la mail di convocazione Si raccomanda di presentarsi al centro vaccinale muniti di fotocopia del codice fiscale e della documentazione debitamente compilata, reperibile sul sito www.unime.it.