Messina: online la nuova piattaforma per aderire ai PCTO dedicati agli studenti degli Istituti superiori

2 Febbraio 2021 09:22

Messina: i singoli Dipartimenti hanno infatti predisposto una vasta e diversificata offerta di attività, finalizzate a coinvolgere i ragazzi nella acquisizione e sviluppo di competenze utili alla maturazione di una scelta di studio e lavoro, in linea con le proprie passioni ed abilità

Nell’ottica del potenziamento dei servizi e delle attività di orientamento in entrata rivolte agli studenti delle medie superiori, l’Università di Messina ha totalmente rinnovato il suo catalogo dei progetti dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), adesso totalmente digitale. I singoli Dipartimenti hanno infatti predisposto una vasta e diversificata offerta di attività, finalizzate a coinvolgere i ragazzi nella acquisizione e sviluppo di competenze utili alla maturazione di una scelta di studio e lavoro, in linea con le proprie passioni ed abilità. Al fine di rendere più efficace l’azione di promozione delle attività oltre che snellire le procedure amministrative correlate all’attivazione dei percorsi, l’attività sarà gestita attraverso la Piattaforma on line “Diogene” che permetterà di gestire tutte le fasi dei percorsi. Gli Istituti scolastici potranno aderire ai PCTO proposti dall’Ateneo previo accreditamento alla Piattaforma accessibile al seguente linkhttps://diogene.unime.it/. Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il personale dell’Unità di Staff “Orientamento in ingresso e in itinere” del Centro Orientamento e Placement: orientamento@unime.it.

Per ulteriori info: https://www.unime.it/it/centri/cop/pcto.