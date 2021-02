26 Febbraio 2021 18:28

Messina, nonna Anna festeggia 102 anni: gli auguri dell’amministrazione comunale

L’Assessore Massimiliano Minutoli, accompagnato dalla Consigliera Santina Mangano della IV Circoscrizione, ha presenziato a nome l’Amministrazione Comunale alla cerimonia per i festeggiamenti in onore della signora Anna Moretti che oggi ha raggiunto l’importante traguardo di 102 anni. Circondata dagli affetti più cari, l’ultracentenaria ha spento le candeline nel rispetto delle norme imposte dal particolare momento. L’Assessore le ha consegnato una targa commemorativa per rendere omaggio a chi, con la propria esperienza, rappresenta un esempio di vita, di forza e di passione nonostante gli ostacoli affrontati e superati sempre con il sorriso. Forte e determinata, la signora Anna, classe 1919, nata a Palermo ma messinese di adozione, terza di sei fratelli, ha dedicato la sua vita alla scuola e all’insegnamento dell’educazione tecnica, formando generazioni di studenti che, nel tempo, l’hanno apprezzata per le sue doti umane oltre che professionali.