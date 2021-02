Messina, il medico Antonio Pollicino rassicura: “vaccini sicuri, ecco quali sono gli effetti collaterali” [INTERVISTA]

27 Febbraio 2021 15:26

Il medico Antonio Pollicino rassicura i cittadini di Messina in merito alla questione vaccini dettagliando differenze e effetti collaterali dei farmaci

“Il vaccino anti-Covid è un vaccino che può cambiarci la realtà, una realtà difficile“. Si esprime così il medico vaccinatore Antonio Pollicino in merito alla tanto dibattuta questione vaccini. A Messina l’ex Mandalari è la struttura selezionata per la somministrazione dei vaccini che negli ultimi giorni ha interessato non soltanto gli anziani, ma anche il personale docente e le forze dell’ordine. Pollicino ha rassicurato i cittadini parlando di “vaccini sicuri” e di effetti collaterali “mai gravi” (anche per quanto riguarda il riscontro fornito dai dati in ambito nazionale) che spariscono nel giro di 12-24 ore. Il medico ha inoltre parlato in termini positivi del vaccino Astrazeneca, invitando quante più persone possibili a vaccinarsi al fine di poter rendere, una volta per tutte, la minaccia Coronavirus meno letale.