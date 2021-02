Messina: sequestro di beni a pregiudicato tortoriciano [NOME e DETTAGLI]

4 Febbraio 2021 11:56

Messina: la DIA ha eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione, che ha colpito la lussuosa villa sita a Torrenova e disponibilità finanziarie riferibili a Galati Rando Vincenzo

La DIA ha eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione di Messina, che ha colpito la lussuosa villa sita a Torrenova e disponibilità finanziarie riferibili a Galati Rando Vincenzo, soggetto di Tortorici, già coinvolto e condannato nell’operazione “Mare Nostrum”, quale affiliato all’associazione dei Galati Giordano Orlando. La misura ablativa scaturisce da un’articolata attività investigativa svolta dagli operatori della DIA culminata nella proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale a firma congiunta del Direttore DIA e del Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, dr. Maurizio De Lucia. Il lavoro degli investigatori ha fatto emergere la posizione di rilievo del Galati Rando Vincenzo in seno all’associazione mafiosa tortoriciana; ruolo confermato, tra l’altro, da vari collaboratori di giustizia – Galati Giordano Orlando, Anello Ruggero e Pezzino Nicolò – che hanno reso, in proposito, dichiarazioni concordi nel qualificare il ruolo rivestito dallo stesso. In particolare, il Galati Giordano Orlando lo individuava quale soggetto che si occupava delle estorsioni a Castell’Umberto; Anello Ruggero affermava come Galati Giordano Orlando, dopo l’omicidio del fratello Luigi, avesse delegato lo stesso proposto ad acquisire informazioni su alcuni appartenenti ai BONTEMPO Scavo; inoltre, il ruolo di “esattore” svolto dal GALATI RANDO per conto della criminalità organizzata tortoriciana veniva ribadito dal collaboratore PEZZINO Nicolò, il quale precisava come il proposto fosse sfuggito, nel 1991, ad un attentato dove era rimasto ucciso, invece, un giovane che gli somigliava. Secondo altro collaboratore di giustizia, CIPRIANO Giuseppe, l’omicidio non concretizzatosi del GALATI RANDO Vincenzo era stato disposto dal clan dei BONTEMPO, i cui capi avevano deciso l’eliminazione del predetto, in quanto esponente assai importante del clan contrapposto, capeggiato da “Ninu u’ssuntu” ed esattore delle tangenti estorte ai vari imprenditori. Negli anni successivi, il GALATI RANDO è risultato coinvolto anche nella gestione del giro di prostituzione in tre frequentatissimi night club, quali il “Dubai Night Club” di Caronia e il “Dolce Vita” ed il “Deja Vu” di Torrenova. Celandosi dietro le apparenze di circoli privati no profit, i titolari dei locali reclutavano donne, sia italiane che dell’est europeo. Nella successiva “operazione Pecunia”, il GALATI RANDO Vincenzo veniva coinvolto, in concorso con altri soggetti, in un giro di prestiti a tassi usurari. Da ultimo, anche altri collaboratori di giustizia, all’epoca gravitanti nell’organizzazione mafiosa dei “Batanesi”, hanno confermato il ruolo rivestito dal GALATI RANDO Vincenzo: BARBAGIOVANNI Carmelo lo individua quale soggetto di Rocca di Caprileone che gestiva un’impresa edile e favoriva i Batanesi, mentre il collaboratore MARINO GAMMAZZA Giuseppe, pur non riconoscendolo quale appartenente all’associazione mafiosa di riferimento, lo individua quale persona che segnalava i cantieri da sottoporre successivamente ad estorsione. L’attività di indagine economico finanziaria espletata dagli specialisti della D.I.A. ha consentito di appurare come il GALATI RANDO Vincenzo sia riuscito nel tempo ad incrementare il suo patrimonio attraverso il reimpiego di profitti illeciti verosimilmente provenienti dai fatti penali, per taluni dei quali lo stesso è stato già condannato, pur non avendo redditi ufficiali proporzionati. L’attività di indagine oggi è culminata con il sequestro della villa, sita in Torrenova e delle disponibilità finanziarie riconducibili al GALATI RANDO Vincenzo.