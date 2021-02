Messina: lunedì l’avvio di una nuova sessione di Consiglio comunale

11 Febbraio 2021 09:04

Messina: Lunedì, alle ore 18, il Consiglio comunale avvierà una nuova sessione consiliare con all’ordine del giorno dodici proposte di deliberazione, dieci interrogazioni e cinque mozioni

Lunedì 15, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina avvierà una nuova sessione consiliare con all’ordine del giorno dodici proposte di deliberazione, dieci interrogazioni e cinque mozioni. I dodici provvedimenti da discutere riguardano l’istituzione della consulta giovanile della città di Messina – statuto e regolamento; modifica del regolamento di Polizia mortuaria; elezione Consiglieri comunali quali componenti della Commissione Toponomastica; regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca; autorizzazione all’attivazione della procedura di dismissione della quota 12,25% detenuta dal Comune di Messina nella società SO.GE.PAT. s.r.l.; regolamento per l’istituzione della Baby amministrazione; regolamento adunanze in videoconferenza del Consiglio comunale di Messina; istituzione del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale; conferimento cittadinanza onoraria a Patrik George Zaky; conferimento cittadinanza onoraria al Generale di Brigata Bruno Pisciotta, comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”; conferimento cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” che giace nel Sacrario di Cristo Re; e un riconoscimento di debito fuori bilancio. Le dieci interrogazioni interessano la riorganizzazione dei servizi municipali “vigile urbano di quartiere”; il sarcofago Don Diego Sosa; permanenza Comune di Messina in Fondazione TaoArte; la demolizione di casette e baracche in via delle Mura – riqualificazione urbana; gli alloggi Fondo Basile: 45 famiglie nel limbo da 12 anni!; vigili urbani idonei dell’ultimo concorso: quale futuro?; intitolazione della tribuna stampa dello stadio Franco Scoglio all’avv. Mino Licordari; progetti per scivoli per l’alaggio delle imbarcazioni; concessione Orti Urbani; e predisposizione di un Piano straordinario di emergenza erosione costiera in località Ponte Gallo. Le cinque mozioni sono la realizzazione di una scuola dell’infanzia al villaggio Zafferia; l’accessibilità universale; l’encomio all’attore messinese Nino Frassica; dialettica politica, comunicazione e rischio istigazione all’odio sociale; e indirizzo alla Giunta sull’istituzione di una nuova municipalità comprendente i territori delle ex 12^ e 13^ Circoscrizione e contestuale riduzione del territorio dell’attuale 6^ municipalità. Piena attuazione al regolamento per il decentramento funzionale.