Messina, lavori in via Don Blasco: sopralluogo dell’Assessore Mondello

8 Febbraio 2021 13:21

L’Assessore con delega ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello rende noto che i lavori della realizzanda via Don Blasco procedono speditamente. Nel corso di un sopralluogo effettuato stamani presso il cantiere, l’Assessore ha infatti potuto constatare l’arrivo delle travi in C.A.P. (cemento armato precompresso), necessarie alla copertura della parte finale del torrente Zaera. “Prende corpo un’opera di straordinaria importanza logistica per la città di Messina – ha evidenziato Mondello – circostanza che mi rende particolarmente soddisfatto. L’idea, che il grande lavoro fatto con il RUP, la Direzione Lavori e tutti gli uffici coinvolti stia assumendo una fisionomia ben definita, ripaga dei sacrifici e dell’impegno profuso. Continuerò a seguire personalmente l’evolversi dei lavori; ritengo infatti che il monitoraggio rappresenti un’attività fondamentale per un amministratore, in quanto consente di verificare il rispetto della tempistica prevista e intercettare le eventuali criticità che possono emergere, supportando il lavoro dei tecnici per la loro risoluzione. Si va avanti con fermezza e con fiducia, – ha concluso l’Assessore Mondello – per consegnare un’infrastruttura che modificherà in maniera significativa l’assetto viabile della città, rimuovendo annosi problemi di mobilità e proiettando Messina verso scenari di sviluppo commerciale e turistico”.