Messina, La Paglia sospeso da direttore generale dell’Asp. Per De Luca è una battaglia vinta: “ho combattuto per la salute dei cittadini”

18 Febbraio 2021 23:20

Il Sindaco di Messina Cateno De Luca, che da mesi era ormai in guerra con il manager dell’Asp Paolo La Paglia, esulta sui social per l’esito della Commissione chiamata a valutare l’operato del direttore generale sull’emergenza Coronavirus

Il Presidente Nello Musumeci è pronto a sollevare il Dott. Paolo La Paglia da direttore generale dell’Asp di Messina. Rivendica l’esito della Commissione come se fosse una vittoria il Sindaco Cateno De Luca, che da mesi era ormai in guerra con il manager dell’azienda sanitaria provinciale. Adesso la svolta è arrivata ed il primo cittadino esulta sui social: “Grazie Cateno! Hanno tentato di farti fuori, sei stato isolato, ti hanno messo il bavaglio mediatico, ti hanno intimidito, ti hanno minacciato ma… tu sei rimasto al tuo posto a combattere per tutelare la salute dei tuoi cittadini! Ora il direttore dell’ASP Paolo La Paglia, grazie alla guerra che hai scatenato, è stato sospeso nell’attesa del licenziamento definitivo! Non confidiamo nelle pubbliche scuse di coloro che hanno infangato il sindaco De Luca difendendo La Paglia o delegittimando con il silenzio ed omertà l’azione del Sindaco De Luca. In allegato il provvedimento a firma di Musumeci!”.