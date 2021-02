Messina: la Fiadel richiede la vaccinazione per il personale dei Servizi sociali

27 Febbraio 2021 14:12

Messina: vaccinazione per il personale dei Servizi sociali, la richiesta della Fiadel

“La Fiadel- scrive in una nota Clara Crocè- è venuta a conoscenza dell’avvio del Piano di vaccinazione contro SARS-CoV-2/COVID-19 per il personale delle scuole in Sicilia, considerato che presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, operano anche altre figure professionali che garantiscono servizi di assistenza e cura per conto della Comune di Messina, attraverso la MessinaSocialCity e della Città Metropolitana di Messina attraverso la gestione delle cooperative , si chiede l’avvio del piano di vaccinazione per le seguenti figure professionali : ASACOM, gli operatori addetti al servizi del trasporto, e assistenza igienico alle personale agli studenti disabili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado; al Commissario straordinario si chiede di procedere alla vaccinazione anche degli altri operatori sociali che impegnati nei servizi di assistenza e cura assistenza ai soggetti fragili quali : assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, negli asili nido, trasporto disabili presso i centri riabilitativi, dei CSE e di tutte quelle figure comunque impegnati nei servizi sociali. Alla luce di quanto esposto si rimane in attesa di urgente riscontro”.