Messina: incontro-dibattito su “Globalizzazione, populismo e democrazia”, ospite dell’Ateneo il prof. Giuliano Amato

22 Febbraio 2021 10:21

Messina: venerdì 5 marzo 2021, alle ore 10, si terrà l’incontro-dibattito su “Globalizzazione, populismo e democrazia”. Ospite dell’Ateneo, il prof. Giuliano Amato, Giudice della Corte costituzionale

Venerdì 5 marzo 2021, alle ore 10, si terrà l’incontro-dibattito su “Globalizzazione, populismo e democrazia”. Ospite dell’Ateneo, il prof. Giuliano Amato, Giudice della Corte costituzionale. Il web seminar è organizzato nel quadro delle attività didattiche della Scuola costituzionalistica messinese e si lega altresì alle attività formative previste nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook Unime, Dipartimento di Giurisprudenza Unime e “Voci costituzionali”. Dopo i saluti del Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Francesco Astone e della Coordinatrice del Dottorato in Scienze giuridiche, Prof.ssa Concetta Parrinello, seguirà l’introduzione dei lavori da parte dei Professori Antonio Saitta e Giacomo D’Amico, ordinari di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza Nel corso dell’evento, il Prof. Giuliano Amato, Giudice della Corte costituzionale, discuterà dei temi oggetto dell’incontro con i giovani studiosi di diritto costituzionale dell’Ateneo (dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti di ricerca), insieme al Prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale e attuale Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. L’idea organizzativa alla base dell’incontro è quella di coinvolgere gli studiosi più giovani (dottorandi, dottori di ricerca e assegnista) invitandoli a formulare domande ai relatori partendo dagli spunti offerti dagli scritti e dalle sentenze di cui è stato relatore il Prof. Giuliano Amato (c.d. Role playing formativo). È previsto il riconoscimento di 0.25 CFU per gli studenti dell’Ateneo messinese. Si auspica un’ampia partecipazione della comunità accademica e della cittadinanza.