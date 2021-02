Paura a Messina, grosso incendio tra le colline di Sant’Agata Militello: Vigili del Fuoco a lavoro tutta la notte [FOTO E DETTAGLI]

6 Febbraio 2021 10:05

Messina, l’incendio è stato prontamente domato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri sera intorno alle 21 diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina provenienti dai distaccamenti di Sant’Agata Militello, di Patti, sono intervenute per combattere un grande incendio sviluppatosi tra le colline di Sant’Agata Militello in contrada Vallebruca.

In supporto alle squadre sono partite le autobotti anche dalla sede centrale di Messina e contestualmente partiva la squadra dei volontari del Distaccamento di Villafranca Tirrena. Nessuna vittima è stata registrata. Qualche persona è stata fatta allontanare dalla propria abitazione precauzionalmente. Con la presenza incessante dei Vigili del fuoco si sono riusciti a spegnere tutti i roghi alle prime ore di questa mattina. Sul posto anche i carabinieri.