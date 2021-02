Messina: il CdL di Medicina Veterinaria UniMe al terzo posto in Italia secondo il Ranking 2021 EA

23 Febbraio 2021 10:25

Il CdL in Medicina Veterinaria dell’Università di Messina si è classificato al terzo posto in Italia in base al Ranking 2021 dell’Area disciplinare Scienze naturali stilato da”Education Around“, magazine specializzato in Istruzione e Università

Il CdL in Medicina Veterinaria dell’Università di Messina si è classificato al terzo posto in Italia – dopo le sedi statali di Padova e Torino – in base al Ranking 2021 dell’Area disciplinare Scienze naturali stilato da”Education Around“, magazine specializzato in Istruzione e Università. Per formare le classifiche 2021, EA ha analizzato oltre 20 mila dati su 290 mila laureati e preso in considerazione 63 Atenei suddivisi in 5 distinte Aree disciplinari. Oltre alle Scienze naturali vi sono anche: Scienze sociali, Scienze comportamentali, Scienze formali e applicate, Discipline umanistiche. Il prestigioso piazzamento è stato ottenuto, grazie agli elevati standard qualitativi raggiunti, all’interno della categoria denominata “Ciclo unico Agraria e Veterinaria”.