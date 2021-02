1 Febbraio 2021 11:04

Messina: i nuovi orari dei servizi Caf Cisl, Inas Cisl e Anolf Cisl. Ricevimento sempre su appuntamento

Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza che ha stabilito la zona arancione anche per la Sicilia, le attività dei servizi della Cisl Messina, Caf Cisl, Patronato Inas Cisl e Anolf Cisl proseguiranno secondo il rispetto degli orari previsti dalla normativa. Il Caf Cisl osserverà l’orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 mentre il Patronato Inas Cisl osserverà l’orario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. I servizi saranno svolti solo tramite appuntamento da fissare attraverso il centralino della Cisl Messina al numero 0906507611 in orario d’ufficio. È possibile prenotare un appuntamento inviando anche una e-mail all’indirizzo prenotazioni@cislmessina.net. Per il Caf Cisl è possibile contattare anche il numero verde 800800730 o prenotare attraverso il sito https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento. Per il Patronato Inas è possibile contattare anche il numero 0906507625 o il numero verde 800249307, oppure inviare una mail all’indirizzo a messina@inas.it. Si raccomanda a tutti gli utenti di recarsi presso la sede dei servizi solo cinque minuti prima dell’orario d’appuntamento per evitare assembramenti nel rispetto ed a tutela della salute di tutti.