17 Febbraio 2021 10:54

Messina, D’Uva (M5S): “sicuri dell’impegno di Carfagna sul risanamento, proporremo incontro”

“Esprimo i migliori auguri di buon lavoro alla neoministra per il Sud Mara Carfagna. Trattandosi della ministra competente in materia di risanamento delle baraccopoli di Messina, colgo l’occasione per manifestarle la piena e immediata disponibilità del MoVimento 5 Stelle a proseguire nel lavoro già portato avanti anche con il ministro uscente Provenzano. Quella delle baracche è una piaga che la città si trascina da troppo tempo e sono sicuro che la deputazione messinese di tutte le forze politiche è pronta a mettersi all’opera per dare nuovo corso all’impegno già profuso. C’è un patrimonio di sinergie istituzionali e di iniziative che non possiamo rischiare di perdere. Soprattutto se in vista di un obiettivo così importante. Auspico che, non appena il quadro di governo si definirà e la ministra ne avrà la possibilità, potremo dare luogo a un primo incontro assieme ai parlamentari che finora hanno lavorato per la causa in modo sinergico e trasversale”. Così in una nota il deputato questore messinese M5S, Francesco D’Uva.