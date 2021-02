Messina: domani bandiere a mezz’asta per gli italiani uccisi in Congo

22 Febbraio 2021 22:22

Messina: il Sindaco Cateno De Luca ha proclamato per domani l’esposizione delle bandiere del Palazzo Municipale a mezz’asta in segno di cordoglio per la brutale esecuzione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo

Il Sindaco Cateno De Luca nell’accogliere l’invito che il Presidente dell’Anci Antonio Decaro ha rivolto a tutti i Sindaci italiani ha proclamato per domani, martedì 23, l’esposizione delle bandiere del Palazzo Municipale a mezz’asta in segno di cordoglio per la brutale esecuzione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l’autista che li accompagnava, che ha lasciato sgomenti tutti gli italiani. “È a nome di tutti gli italiani, per onorare la memoria di questi uomini e il lutto che ha colpito le loro famiglie, che chiedo a tutti i Sindaci italiani – invita il Presidente Decaro – di esporre le bandiera a mezz’asta, domani. Sull’esempio di quanto deciso dal Sindaco di Limbiate, il Comune in cui Attanasio era nato, e associandoci all’intenzione di tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, manifestiamo insieme, come un’unica comunità, la nostra partecipazione alle famiglie che hanno perso i loro cari e la nostra appartenenza al Paese del quale Attanasio e Iacovacci erano leali servitori”.