Messina: deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime delle foibe

10 Febbraio 2021 10:42

Messina: stamani, in piazza dei Martiri delle Foibe, è stato celebrato il “Giorno del Ricordo”, con la deposizione di una corona d’alloro, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata

Stamani, in piazza dei Martiri delle Foibe, è stato celebrato il “Giorno del Ricordo”, con la deposizione di una corona d’alloro, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Alla cerimonia organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Congiunti e Deportati in Jugoslavia, hanno preso parte in rappresentanza del Sindaco Cateno De Luca l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, il presidente della IV Circoscrizione Alberto De Luca e la presidente provinciale A.N.C.D.J Maria Cacciola. Presenti tra gli altri, il Capo di Gabinetto della Prefettura Carmelo Marcello Musolino, il Questore Vito Calvino, rappresentanti dell’Associazione nazionale Alpini e la direttrice della Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” Tosi Siragusa. L’evento commemorativo, è promosso annualmente nella piazza dei Martiri delle Foibe, così intitolata dal 2008 su proposta del Comitato 10 Febbraio e del quinto quartiere, come momento rappresentativo per ricordare i Martiri delle Foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmati. Con la legge 30 marzo 2004 n. 92, la Repubblica Italiana ha riconosciuto la giornata del 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo”, per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata nonché conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La ricorrenza è finalizzata a favorire iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, evidenziandone il contributo negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica e altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.